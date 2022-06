Tre giorni di sport

Tutto pronto a Buscate per la 'Festa dello Sport': appuntamento, allora, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 giugno. Attività per grandi e piccoli.

Un weekend, come si dice, "a tutto sport". L'appuntamento, o meglio gli appuntamenti sono il 17, 18 e 19 giugno, quando a Buscate ecco una serie di attività e momenti per grandi e piccoli. Si comincia, allora, il venerdì con 'Cour Buscaà', tappa della 'Run Together', alle 20.30 al campo sportivo, quindi sabato, dalle 20.30 in piazza San Mauro e Baracca, ginnastica artistica C.I.E.F., Kangoo Asd Life and Movement, Urban Connections Asd, torneo di volley, Acqua1Village, ping pong, macchinine Lino Branca, calcio balilla, gonfiabili e molto altro. E, poi, la domenica, ecco che si sta insieme tutto il giorno al Parco Patrone, tra torneo green volley, basket, fit ball (Asd Life and Movement), ginnastica dolce, yoga e meditazione (Le Libellule), Tangram warriors, torneo di scacchi, torneo di briscola, calcio bambini e bambine (più dolce sorpresa), saluto Pedibus in pettorina, arcieri Frecce del Seprio Asd, giochi 'old style' Acqua1Village, bimbi a cavallo (Le Ginestre), corpo musicale Santa Cecilia, quad, side by side, tradizionale grigliatona e tanti ulteriori eventi.

