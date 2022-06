Piazza della Regione, hub della creatività

Presentate in piazza Città della Regione le 'Iniziative per la Design week a Palazzo Lombardia'. "Installazioni belle e innovative - ha detto il presidente della Regione".

Presentate in piazza Città della Regione le 'Iniziative per la Design week a Palazzo Lombardia'. "Installazioni belle e innovative - ha detto il presidente della Regione - e soprattutto realizzate da giovani. Un'iniziativa, la nostra che, grazie alla preziosa collaborazione con 'Isola Design Group', si inserisce nella magia del 'Fuori salone' che attrae visitatori da ogni parte del mondo"

"Palazzo Lombardia e la sua piazza - ha aggiunto l'assessore regionale al Design, Turismo e Moda - diventano un vero e proprio 'hub della creatività', con installazioni, iniziative e mostre che dimostrano, ancora una volta, il grande appeal del Made in Italy nel mondo. La capacità progettuale e il forte senso geniale dei nostri designer si coniugano con il saper fare e la produzione manifatturiera, valori tipici della nostra Lombardia".

INSTALLAZIONE IN PIAZZA ‘VITA LENTA’ – Fino a domenica 12 giugno, dalle 11 alle 20, è possibile visitare l’installazione sensoriale a cura di Finemateria. Sedici progetti di designer internazionali, suddivisi in IMA, che in giapponese significa ‘spazio in cui stare’, dove il visitatore è invitato a trattenersi, prolungando l’esperienza lenta di visita e comprensione del progetto, fino a uno spazio circolare, CHANOMA, che in giapponese è la ‘stanza del tè’, in cui godere di una dimensione introspettiva e di riflessione.

THE SOCIAL SIDE OF DESIGN – Sempre fino a domenica 12 giugno, dalle 11 alle 20, nel foyer dell’Auditorium Testori, una mostra di pannelli e video esporrà alcuni prodotti realizzati con un metodo di progettazione, il social design appunto, che non è finalizzato solo a ottenere un prodotto che migliori alcuni aspetti della vita quotidiana, ma è anche una progettazione che mira all’inclusione. La mostra è organizzata in collaborazione con il Consolato dei Paesi Bassi in Italia.

BELVEDERE EXPERIENCEwww.designweekpalazzolombardia.it

MOSTRA FROM HELL TO HOLLYWOOD – È prorogata fino al 12 giugno (dalle 10.30 alle 19.30) la mostra fotografica di Nick Ut nello Spazio IsolaSET di Palazzo Lombardia.

