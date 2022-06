Comandante per 6 mesi

Alla guida del comando di Polizia locale per i prossimi 6 mesi. Ecco, infatti, ad Arconate Maria Angela Cammarata, commissario a Busto Arsizio.

Alla guida del comando di Polizia locale per i prossimi 6 mesi. Ecco, infatti, ad Arconate Maria Angela Cammarata, commissario dei Vigili di Busto Arsizio che, proprio in queste ultime ore, è entrata in servizio nella cittadina del Castanese. "Le diamo il benvenuto e le auguriamo buon lavoro - ha detto l'Amministrazione comunale".

