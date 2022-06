"Salviamo la brughiera"

Anche il Comune di Robecchetto parteciperà domenica 12 giugno a 'Pedaliamo insieme per abbracciare la brughiera'. In difesa del territorio.

Il Comune di Robecchetto con Induno sostiene la campagna intercomunale in difesa della brughiera che è minacciata dalla prospettata espansione dell’aeroporto Malpensa verso Sud. Parola del sindaco Giorgio Braga che, insieme ai colleghi dei Comuni di Nosate, Turbigo e Vanzaghello, ha aderito alla manifestazione ambientalista organizzata dal Comune di Castano Primo per sensibilizzare l’opinione pubblica in difesa del territorio. Si tratta dell’evento 'Pedaliamo insieme per abbracciare la Brughiera' che si terrà domenica 12 giugno con partenza alle 9.30 da piazza Mazzini a Castano passando poi dal Villoresi lungo un percorso di 8 chilometri per arrivare alla brughiera di Lonate Pozzolo.

"Viviamo in un territorio verde, pregiato e ricco di acque sempre più meta di ecoturisti, coloro che amano stare a stretto contatto con la natura e fanno scelte green per il tempo libero. – afferma il sindaco Giorgio Braga – Un territorio bello e ricco di eccellenze che deve essere valorizzato, anziché distrutto con nuove colate di cemento. La salvaguardia della brughiera di Malpensa e Lonate non può essere messa in discussione. Si tratta di un habitat unico nel sud Europa, all’interno del Parco Lombardo della Valle del Ticino. Ecco perché sindaci, enti, associazioni e ambientalisti del Castanese hanno espresso contrarietà all’allargamento del sedime aeroportuale a Sud ed hanno invitato a prendere in seria considerazione delle valide alternative di minore impatto ambientale".

