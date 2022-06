Musica in piscina

Musica e serate all'aria aperta... con gli 'IF', storica Tribute Band cuggionese dei Pink Floyd, sono ripresi gli eventi alla piscina di Cuggiono.

Partita alla grande anche la stagione delle serate e degli eventi presso la Piscina di Cuggiono. Sabato sera le coinvolgenti note delle più belle canzoni dei Pink Floyd, magistralmente eseguite dagli IF, storica Tribute Band del gruppo Inglese hanno entusiasmato i presenti.

Il gruppo di cui ben tre componenti sono cuggionesi ha così aperto con classe il programma delle serate estive 2022 sulla terrazza dell’impianto comunale con una davvero ampia partecipazione di pubblico.

Ora le serate riprenderanno nella canonico giorno del venerdì con già due serate musicali assegnate: il 15 Luglio con i “Bad Memory” e il 26 Agosto con i “Sangue al Cuore – Tributo ai Nomadi”, ma altre serate saranno calendarizzate a breve.

Prevista anche per Venerdì 17 Giugno, alle 19,30 nella vasca Olimpionica, l’esibizione di fine anno della Squadra Agonistica di Nuoto Sincronizzato GAMES Sport.

Come ogni anno poi ci saranno le serate a tema, insomma la Piscina di Cuggiono non è solo Nuoto, ma un ambiente dove vivere fino in fondo l’Estate 2022.

