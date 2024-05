Vaccinarsi per il fuoco di Sant'Antonio

La vaccinazione contro l’herpes zoster, il Fuoco di Sant’Antonio, mezzo efficace per prevenire l’infezione e ridurre il rischio di complicanze.

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno globale che richiede una risposta attiva e mirata da parte dei sistemi sanitari. In questo contesto la vaccinazione nell’adulto ha un ruolo fondamentale per la prevenzione, il miglioramento della qualità della vita delle persone, e il contenimento dei costi per il Servizio Sanitario Nazionale. Un esempio di prevenzione è quello offerto dalla vaccinazione contro l’herpes zoster, il Fuoco di Sant’Antonio, mezzo efficace per prevenire l’infezione e ridurre il rischio di complicanze. Promuovere la pratica vaccinale tra gli adulti è essenziale per garantire una popolazione più sana e attiva, ed è un investimento nel futuro sostenibile della nostra società sempre più longeva.

Per questo la Fondazione Longevitas, che ha tra i suoi obiettivi quello di sviluppare progetti in ambito sociale e sanitario, promuovendo awareness, prevenzione e corretti stili di vita, ha deciso di promuovere l’evento L’importanza della prevenzione vaccinale nell’adulto: l’esempio del vaccino contro l’Herpes Zoster, un convegno istituzionale destinato a informare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione vaccinale per l’invecchiamento in salute, portando come esempio il vaccino contro l’Herpes Zoster. Il convegno prevede il coinvolgimento, oltre che di ospiti istituzionali, di professionisti e medici con particolare riferimento ai massimi esponenti della Geriatria nazionale che possano tessere le fila di una riflessione sullo scenario della patologia.

