Lombardia: 46% del latte italiano

"Il Grana Padano si conferma portabandiera della Lombardia e dell'Italia intera nel mondo. Non solo per i numeri economici, ma per i valori che sa trasmettere, per la valorizzazione del lavoro degli agricoltori e di tutta la filiera, per la sostenibilità ambientale dei cicli produttivi e per la riconosciuta sicurezza alimentare che sa garantire".