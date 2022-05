'Premio Rosa Camuna' al Milan per la conquista dello scudetto. La consegna domenica 29 maggio, in occasione della 'Festa della Lombardia'.

'Premio Rosa Camuna' al Milan per la conquista dello scudetto. "Domenica, a nome dell'intera Regione, in occasione della 'Festa della Lombardia', che si celebra ogni anno il 29 maggio, ci sarà la consegna - ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana - Un riconoscimento anche per Zlatan Ibrahimovic, assoluto trascinatore rossonero e campione di "grinta e determinazione, e al quale faccio tanti cari, carissimi auguri di pronta guarigione dopo l'operazione a un ginocchio. Sono sicuro che avrà la forza di tornare in campo. E mi auguro lo faccia con la maglia rossonera".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!