A Robecchetto con Induno tutto è pronto per il 'Ciclotour del Naviglio Grande'. L’evento si svolgerà sabato 18 giugno con ritrovo alle 13.45 presso la biblioteca comunale 'Alda Merini' in via Novara 11. È un’iniziativa per vivere e conoscere il territorio organizzata dalla biblioteca in collaborazione con la Pro Loco e legata all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile che ingloba diversi e importanti obiettivi. "Il tour in bicicletta riguarda l’obiettivo 11 Città e comunità sostenibili - spiega il sindaco Giorgio Braga - I partecipanti saranno accompagnati da Pietro Beretta, guida naturalistica ed escursionistica autorizzata del Parco Lombardo della Valle del Ticino e dalla professoressa Francesca Rognoni, storica dell’arte ed esperta del territorio". È previsto un rinfresco finale. Per partecipare occorre prenotarsi e versare la quota individuale di partecipazione entro il prossimo giovedì 16 giugno.

