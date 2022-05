Oratorio... da 'Batticuore'

È tornato in piazza Duomo, dopo due anni di sospensione per la pandemia, l’incontro tra l’Arcivescovo Mario Delpini e i giovani animatori degli oratori estivi.

Un ritorno in presenza atteso da tempo... un vero ‘batticuore’ di emozioni dopo due anni di attesa. È tornato in piazza Duomo, dopo due anni di sospensione per la pandemia, l’incontro tra l’Arcivescovo Mario Delpini e i giovani animatori degli oratori estivi 2022 della Diocesi, che quest’anno apriranno senza limitazioni di iscritti. Dopo la chiusura delle scuole saranno accolti negli oratori 300 mila bambini accompagnati e guidati da tantissimi animatori. Festa con musiche, balli, animazioni e giochi trasformando piazza Duomo in un grande oratorio. Dopo la preghiera, l’arcivescovo ha dato mandato agli adolescenti che da metà giugno, con il supporto di sacerdoti, suore, religiosi, educatori e altri volontari, si metteranno al servizio dei più piccoli nei quasi mille oratori della Diocesi. ‘Batticuore–Gioia piena alla tua presenza’ è il titolo scelto per le iniziative “che mirano ad educare alle emozioni”. Le attività, gli sviluppi tematici di ogni giornata, la preghiera, i canti e l’animazione, “occasioni di crescita emotiva ed affettiva per comprendere che le emozioni non sono buone o cattive, ma fanno parte della propria umanità”. ‘Batticuore’ darà nome al Parco tematico in cui è ambientata la proposta estiva. “Così dimostriamo la gratitudine – spiega don Stefano Guidi, direttore della Fom – a tutti gli animatori che dedicheranno il loro tempo estivo all’accoglienza”.

dei ragazzi in oratorio”.

