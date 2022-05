Festa dell’economia circolare nel farmers' market di Porta Romana a Milano tra percorsi didattici, laboratori manuali e consigli anti-spreco. Lo rende noto la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza nell’annunciare l’appuntamento di sabato 21 e domenica 22 maggio, a partire dalle 10, nel mercato contadino coperto di Campagna Amica in via Friuli 10/A.

Festa dell’economia circolare nel farmers' market di Porta Romana a Milano tra percorsi didattici, laboratori manuali e consigli anti-spreco. Lo rende noto la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza nell’annunciare l’appuntamento di sabato 21 e domenica 22 maggio, a partire dalle 10, nel mercato contadino coperto di Campagna Amica in via Friuli 10/A.

L’iniziativa – spiega la Coldiretti interprovinciale – è organizzata in occasione del 'Circular tour', promosso da Coldiretti ed Eni: bambini in età scolare passeranno al mercato una mattinata dedicata all’importanza dell’economia circolare. In particolare – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – i bambini andranno alla scoperta della biodiversità e della stagionalità dei prodotti del mercato, impareranno a riciclare e a fare compostaggio attraverso giochi e laboratori didattici e conosceranno le regole per ridurre lo spreco a tavola. Al loro fianco le imprenditrici agricole di Coldiretti Donne Impresa, esperti e tutor Coldiretti.

Per l’occasione sabato 21 maggio sarà inaugurato nel mercato lo spazio riservato al recupero con i contenitori per gli oli esausti e per gli scarti dell’ortofrutta da destinare al compostaggio.

Domenica 22 maggio il farmers' market Campagna Amica di Porta Romana resterà aperto in via straordinaria dalle ore 9 alle ore 15 con la possibilità per i consumatori di fare la spesa direttamente dai produttori Coldiretti.

Il 'Circular tour' – conclude la Coldiretti interprovinciale – ha l’obiettivo di coinvolgere le famiglie e soprattutto i più piccoli in un percorso educativo che passa attraverso i temi del riciclo, del non spreco e della trasformazione degli scarti alimentare in energia.

