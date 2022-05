Dall'Ucraina nel KSA Arconate

L'associazione sportiva KSA Fitness & Wellness di Arconate ha accolto nel gruppo Lidiia e Maryna, mamma e figlie profughe ucraine arrivate in paese.

Lo sport che fa bene, anzi in questo caso fa anche del bene. Già, perché l'associazione sportiva KSA Fitness & Wellness di Arconate, da sempre sensibile verso chi ha più bisogno o si trova in situazioni di difficoltà, anche stavolta ha risposto presente e lo ha fatto accogliendo nella sua grande famiglia Lidiia e Maryna, mamma e figlie profughe ucraine arrivate in paese dopo essere scappate dalla loro terra devastata dalla guerra. Eccole, allora, nel gruppo, dove Fausto Merlotti, coadiuvato dalle sue insegnati Gloria Austoni e Lisa Garavaglia, le ha omaggiate del corso, dell'abbigliamento e della tessera csen, invitandole a partecipare agli eventi sportivi che si terranno a breve sul territorio e provando, così, a dare loro un po' di serenità e tranquillità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!