Preso ladro di biciclette

Un ventenne denunciato per furto aggravato e il complice indagato per concorso: è il risultato dell’intervento che la Polizia locale di Legnano ha effettuato nel tardo pomeriggio di venerdì 6 maggio, a seguito della segnalazione di un furto di bicicletta. Gli agenti, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono subito intervenuti imbattendosi in una persona che si era impossessata del mezzo e bloccandola dopo un breve inseguimento. Il giovane, condotto in comando per gli accertamenti di rito, è un ventenne cittadino tunisino senza fissa dimora già conosciuto alle forze dell’ordine. L’autore, riconosciuto dal proprietario della bicicletta, è stato denunciato per furto aggravato. Le indagini, condotte con l’ausilio dell’impianto di videosorveglianza, hanno appurato che una seconda persona ha agito con l’autore del reato; datosi alla fuga, è stato successivamente identificato ed è indagato per concorso.

