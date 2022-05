'Trent'anni di LIUC: in rotta verso il futuro'. Martedì 10 maggio, la presentazione dei risultati di uno studio dedicato all'impatto socio-economico dell'Ateneo.

La capacità delle istituzioni universitarie di innescare e rafforzare la crescita del benessere economico e sociale dei territori è ormai uno dei punti fermi nel dibattito pubblico ed è supportato da un’ampia evidenza empirica. Consapevole di questo ruolo strategico, LIUC ha sempre pensato a sé stessa come a un attore privilegiato nel network locale e nazionale, cui spettano non solo i compiti istituzionali di sviluppare i talenti individuali e far crescere la conoscenza scientifica, ma anche la capacità di generare una visione alta e concreta dello sviluppo socio-economico locale e nazionale e di predisporre soluzioni, strumenti e proposte per tradurre la visione in realtà fattuale.

Giunta al compimento del trentesimo anno di età, LIUC vuole condividere con tutti gli stakeholder i traguardi raggiunti lungo questo percorso di incessante spinta alla crescita della comunità, presentando i risultati di uno studio dedicato all’impatto socio-economico dell’Ateneo e delineando alcune traiettorie di sviluppo futuro.

Sulla scorta di una metodologia rigorosa, predisposta da London Economics e adattata alle specificità di una (ancor) giovane realtà universitaria nazionale, vengono analizzate le ricadute socio-economiche delle attività di Formazione, Ricerca e Terza Missione dell’Ateneo e ricostruito il complesso network di relazioni nel quale l’Università è attivatore e interlocutore. Numeri, indicatori e interviste restituiscono l’idea di un Ateneo radicato nella propria comunità locale, attivatore di crescita su scala ben più ampia e protagonista dello sviluppo umano ed economico del paese.

Alla presentazione (martedì 10 maggio, alle 16.30, online e in auditorium) del dossier sull’impatto socio-economico dell’Ateneo segue una tavola rotonda con la partecipazione di Massimiliano Serati, Professore di Politica economica LIUC, Sebastiano Renna, Head of Corporate Social Responsability di Sea e Enrico Flavio Giangreco, giornalista economico, esperto di marketing e comunicazione.

Modera Rosalba Reggio, responsabile web tv de Il Sole 24 Ore.

