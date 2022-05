L’Associazione no profit San Vincenzo – Conferenza Santa Gianna Beretta Molla Abbiategrasso, domenica 8 maggio, sarà a Bernate Ticino per il ‘Pic-nic per la pace’.

L’Associazione no profit San Vincenzo – Conferenza Santa Gianna Beretta Molla Abbiategrasso, domenica 8 maggio porterà la propria ‘carovana della pace’ a Bernate Ticino per il ‘Pic-nic per la pace’. Un evento a più mani pensato con l’obiettivo di condividere un messaggio di pace e speranza, oltre che raccogliere fondi per portare aiuti concreti a tutti gli uomini e donne colpiti dal conflitto. Una due giorni organizzata in collaborazione con il Comune di Bernate Ticino, la Parrocchia San Giorgio Martire e Beata Vergine Immacolata di Casate e le associazioni del territorio. Ad aprire l’evento sarà l’incontro di venerdì 6 maggio con i referenti dell’associazione che testimonieranno la loro esperienza vissuta a Leopoli. La serata è aperta a tutti e si svolgerà nelle sale nobili della Canonica di Bernate, alle 21. Domenica 8 maggio avrà luogo il ‘picnic per la pace’ nel prato adiacente la Canonica. I partecipanti riceveranno un cestino contenente il pranzo, che verrà condiviso nella splendida cornice della canonica, a due passi dal Naviglio Grande. Nel pomeriggio seguiranno diverse attività per i più piccoli, che si concluderanno con il lancio dei palloncini previsto per le 17.

