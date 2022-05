"Strade in sicurezza"

Regione Lombardia ha deciso di destinare 10 milioni di euro, attraverso un bando pubblico, per mettere in sicurezza le strade di Comuni e Province riducendo l'incidentalità.

I criteri che caratterizzeranno il provvedimento, che riguarderà il 2023-2024, saranno motivo di confronto nelle prossime settimane in una serie di incontri tra Regione, i Comuni, le Amministrazione provinciali e la Città Metropolitana di Milano.

Il tasso di mortalità della Lombardia (31,8 morti per milione di abitanti) - riferisce l'assessorato - risulta inferiore sia a quello nazionale (40,3), sia a quello dell'Unione Europea (42,3). La Lombardia mostra valori di mortalità sensibilmente inferiori anche rispetto alla maggior parte delle altre regioni italiane.

"Vogliamo ridurli ulteriormente - ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza - e faremo ancora di più investendo anche sulla segnaletica stradale. È indispensabile ascoltare i territori che ci potranno dare indicazioni utili".

