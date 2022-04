Canti Gregoriani in Abbazia

Canti Gregoriani all'Abbazia di Morimondo. L'appuntamento è sabato 7 maggio, alle 18, con il coro 'Haec Dies', diretto da Ezio Aimasso.

Canti Gregoriani all'Abbazia di Morimondo. L'appuntamento è sabato 7 maggio, alle 18, con il coro 'Haec Dies', diretto da Ezio Aimasso, che proporrà brani in parte canti mariani e in parte antifone, tratti da due manoscritti cistercensi di Morimondo conservati alla BNF di Paris; e, in conclusione, ecco il canto di Compieta. L'ingresso è gratuito e, al termine, nel chiostro, aperitivo medievale, organizzato dalla Pro Loco. L'evento è su prenotazione (entro il 5 maggio), telefonando allo 02/94961919 (costo 15 euro a persona).

