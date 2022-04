Tre campus estivi

Per l’estate 2022 l'Amministrazione comunale di Legnano aprirà 3 centri ricreativi diurni per i minori frequentanti la scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, nelle scuole Collodi, Don Milani e Manzoni secondo diversi turni.

Per l’estate 2022 l'Amministrazione comunale di Legnano aprirà 3 centri ricreativi diurni per i minori frequentanti la scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, nelle scuole Collodi, Don Milani e Manzoni secondo diversi turni: nella scuola dell’Infanzia 'C. Collodi' di via Pisa n. 56 1° turno da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio e 2° turno da lunedì 22 agosto a mercoledì 31 agosto; per i minori dai 6 ai 12 anni frequentanti la scuola Primaria e Secondaria di primo grado nella scuola Don Milani di via Bissolati N. 15 da lunedì 13 giugno a venerdì 29 luglio, scuola Primaria Manzoni di via Santa Teresa del Bambin Gesù N. 36 - nei periodi 1° turno: da lunedì 13 giugno a venerdì 29 luglio e 2° turno: da lunedì 22 agosto a venerdì 9 settembre. Per tutte le fasce d'età il servizio sarà offerto nei giorni feriali, sabato escluso, dalle 8 alle 18, comprensivo del servizio di ristorazione.

La domanda di iscrizione potrà essere presentata esclusivamente on line dal 28 aprile al 15 maggio collegandosi alla homepage del sito www.legnano.org nella sezione 'Servizi on line' –Servizi Educativi - Centri Ricreativi Diurni entrando nell’area riservata con Spid collegato al Codice fiscale del pagante.

L’effettiva ammissione al servizio avverrà al termine delle iscrizioni, in base alla graduatoria che sarà pubblicata sul sito www.legnano.org entro il 27 maggio. Le informazioni dettagliate su criteri di ammissione e tariffe di frequenza sono consultabili negli allegati pubblicati al link: https://bit.ly/37GLIS0. Per ogni ulteriore informazione e per un supporto alla compilazione della domanda, da effettuarsi esclusivamente on line, ci si può rivolgere al Servizio Istruzione ai numeri 0331/471560-566-572-573-568-569.

