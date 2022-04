A Malvaglio si festeggia in grande stile l’arrivo della bella stagione. Domenica 24 aprile dalle 10 si potrà, infatti, partecipare alla 'Festa di Primavera'.

A Malvaglio si festeggia in grande stile l’arrivo della bella stagione. Domenica 24 aprile dalle 10 si potrà, infatti, partecipare alla 'Festa di Primavera'. È un’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale e dalla Comunità Pastorale Santa Maria in Binda. In programma nel corso della giornata: bancarelle di hobbisti, pranzo insieme, diversi laboratori creativi e musica. "In questa importante fase di ripresa post pandemia è importante tornare a vivere il proprio paese, creare occasioni di aggregazione e trascorrere del tempo in allegria – afferma il sindaco Giorgio Braga – Da questo punto di vista la 'Festa di Primavera' è un appuntamento da non perdere e adatto per tutte le fasce di età".

