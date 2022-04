L’Amministrazione comunale ha riaperto il bando per la “prevendita” di parte dei nuovi colombari realizzati nel cimitero di Robecchetto con Induno.

L’Amministrazione comunale ha riaperto il bando per la “prevendita” di parte dei nuovi colombari realizzati nel cimitero di Robecchetto con Induno. È prevista l’assegnazione in concessione di 30 colombari sui 56 edificati. La giunta ha anche determinato il corrispettivo economico di concessione che varia, a seconda della posizione: 3.100 euro (prima fila), 3.600 euro (seconda e terza fila) e 2.800 euro (quarta fila). La durata delle concessioni cimiteriali per i colombari è di 30 anni con facoltà di rinnovo.

Chiunque fosse interessato può presentare domanda di prenotazione all’ufficio Ragioneria, sino ad esaurimento posti disponibili, utilizzando il modulo che può essere scaricato dal sito web istituzionale o ritirato presso l’Ufficio Ragioneria negli orari di apertura. Sarà data priorità al richiedente che dimostri di avere nucleo familiare residente nel Comune di Robecchetto.

