Rifiuti: la raccolta di Pasqua e Pasquetta

Le festività pasquali sono, ormai, alle porte e, a beneficio dei cittadini, ecco le variazioni inerenti i ritiri domiciliari dei rifiuti. Nulla cambia per la giornata di Pasqua, perché la domenica non sono previsti servizi di raccolta. Le variazioni si pongono, invece, per la giornata successiva, il lunedì dell’Angelo (Pasquetta). Vediamo la situazione nei vari Comuni gestiti da ALA.

Comuni del Legnanese e Castanese

A Legnano, Canegrate, Parabiago e Magnago, le raccolte previste per lunedì 18 aprile saranno posticipate a martedì 19. S’invitano, pertanto, i cittadini a esporre i rifiuti la sera del lunedì, non prima.

A Buscate, Rescaldina, Robecchetto e Villa Cortese, invece, gli operatori di ALA saranno regolarmente in servizio, nonostante sia giorno di festa. I cittadini potranno, pertanto, esporre regolarmente i rifiuti la sera di Pasqua.

La festività non inciderà neppure sui Comuni di Arconate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Turbigo, dove nella giornata del lunedì non sono mai previsti servizi di raccolta.

A Cuggiono, il lunedì di Pasquetta gli operatori saranno regolarmente in servizio.

Comuni del Magentino

A Ossona e Magenta, il lunedì di Pasquetta gli operatori saranno regolarmente in servizio.

A Boffalora sopra Ticino, invece, si rispetterà la festività e le raccolte di vetro e umido previste per la giornata di lunedì 18 saranno posticipate a quella di martedì 19.

A Marcallo con Casone, invece, nessuna variazione rispetto al calendario tradizionale, in quanto il lunedì non sono previsti servizi di raccolta.

Sia a Pasqua che a Pasquetta, infine, tutte le piattaforme ecologiche e i centri di raccolta dei Comuni serviti da ALA rispetteranno, invece, la chiusura festiva.

