Le due colonne nel cortile dietro alla Chiesa Parrocchiale, sulle quali verrenno posizionate la Madonna e l'Eucarestia. 'Il sogno di don Bosco' a Vanzaghello.

Le due colonne nel cortile dietro alla Chiesa Parrocchiale, sulle quali verranno posizionate, prima la statua della Madonna, poi l'Eucarestia. Si chiama 'Il sogno di don Bosco' e, un po' alla volta, sta diventando realtà a Vanzaghello. "Il segno di un progetto già realizzato e partito addirittura 20 anni fa quando, dovendo elaborare la proposta pastorale della Parrocchia, ci siamo ispirati, appunto, al sogno di don Bosco, ossia qualcosa che doveva prendere forma - spiega don Armando - Queste colonne, quindi, sono la testimonianza che tale progetto (con l'ancoraggio della Parrocchia proprio alle due strutture) è stato eseguito".

Più nello specifico, come detto, in due differenti momenti verranno sistemate Maria Ausiliatrice (il 13 maggio "In occasione della settimana dell'Eco della Missione - prosegue il don - che ci richiama alla grande Croce) e l'Eucarestia ("Nel Giubileo del 2025 - afferma - Perchè la proposta è partita dal Giubileo del 2000, per arrivare al successivo, proprio tra 3 anni"). "Un'ulteriore occasione di fede, preghiera e riflessione per la comunità - conclude il parroco - 'Il sogno di don Bosco', infatti, è riprodotto anche sulla controffacciata della Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino. Un dipinto su cui c'è la nave, che rappresenta la Chiesa, intenta a solcare l'Oceano quando, ad un certo punto, compaiono delle imbarcazioni ostili che iniziano ad attaccarla, uccidendo il comandante (cioé il Papa). Ecco, allora, che i Cardinali si riuniscono ed eleggono un altro Pontefice che, vedendo sullo sfondo, appunto le due colonne, capisce che se riesce ad attraccare il natante, quest'ultimo sarebbe stato salvo; ed è, dunque, ciò che avviene, facendo così dissolvere i nemici".

MARIA AUSILIATRICE E L'EUCARESTIA: 'IL SOGNO DI DON BOSCO'



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!