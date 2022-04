"Turismo e sport binomio perfetto"

“Turismo e sport sono un binomio perfetto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenze della Regione Lombardia con delega allo Sport, Grandi eventi e Olimpiadi, Antonio Rossi, intervenendo alla Bit di Milano.

“Turismo e sport sono un binomio perfetto”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenze della Regione Lombardia con delega allo Sport, Grandi eventi e Olimpiadi, Antonio Rossi, intervenendo alla Bit di Milano.

“Sono sempre di più i turisti – ha aggiunto – che vogliono fare sport durante i periodi di vacanza, elemento questo che generalmente garantisce una maggiore permanenza nelle località turistiche. Allo stesso modo la Regione ha puntato e continua a puntare sull’organizzazione degli eventi sportivi che sono in grado di ampliare l’offerta turistica per rendere ancora più attrattiva i nostri territori”.

“E nel 2026 – ha continuato Antonio Rossi – con l’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026 sia a Milano che nel resto della Lombardia e in particolar modo in Valtellina proporremo un’occasione unica per valorizzare ulteriormente la nostra regione non solo per quei giorni, ma anche in ottica futura”.

“Il mio appello, da sportivo ancor prima che da rappresentante delle istituzioni – ha concluso – è quello di venire in Lombardia a fare sport perché la proposta che siamo in grado di offrire, anche a livello turistico, è davvero molto ampia e in grado di soddisfare ogni esigenza”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!