Bortolas, nuova responsabile Donne Coldiretti

“Auguri di buon lavoro a Chiara Bortolas a cui mi lega un’amicizia di lungo corso. Sono certa che saprà trasferire la sua passione e la sua caparbietà a tutto il coordinamento nazionale”. Così Wilma Pirola, responsabile Donne Impresa di Coldiretti Lombardia, commenta la nomina della nuova responsabile nazionale di Donne Impresa Coldiretti in rappresentanza di un esercito di 207 mila imprese agricole a guida femminile in Italia.

Chiara Bortolas, 42 anni - precisa la Coldiretti - ha un diploma di maturità classica e una laurea in Biologia molecolare conseguita presso l’Università di Padova. Dopo la laurea e un periodo da ricercatrice presso l’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, oggi è titolare di un’azienda che produce frutta e verdura sulle montagne bellunesi in Veneto.

Le imprenditrici agricole – conclude la Coldiretti Lombardia – dimostrano una grande capacità di coniugare la sfida del mercato con il rispetto dell’ambiente, la tutela della qualità della vita e l’attenzione al sociale, assieme alla valorizzazione dei prodotti tipici locali e della biodiversità. Sono infatti protagoniste nelle attività di educazione alimentare ed ambientale nelle scuole, nelle fattorie didattiche e nei servizi di agriasilo, oltre che nei mercati e negli agriturismi di Campagna Amica.

