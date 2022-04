È aperto il bando per selezionare i progetti di educazione agroalimentare, che ERSAF cofinanzierà, per conto della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, nel periodo 16 maggio – 30 novembre.

È aperto il bando per selezionare i progetti di educazione agroalimentare, che ERSAF cofinanzierà, per conto della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, nel periodo 16 maggio – 30 novembre.

Possono presentare la domanda soggetti pubblici e privati, quali associazioni, organizzazioni e fondazioni, Comuni, istituti della cultura (biblioteche, musei, ecomusei) e scolastici, pubblici e privati, di ogni grado, Università, Enti Gestori di Aree Protette, Fattorie Didattiche iscritte nell’elenco di Regione Lombardia e gestori dei servizi di ristorazione scolastica con sede in Lombardia.

I progetti proposti dovranno sviluppare sul territorio regionale iniziative relative ai temi della complessità dell’alimentazione, al riconoscimento dell’origine, della qualità e della sicurezza delle filiere agroalimentari, al diritto al cibo e alla lotta allo spreco, alla corretta informazione sugli aspetti nutrizionali degli alimenti, alla promozione delle attività delle Fattorie Didattiche.

Le attività possono essere rivolte a insegnanti, studenti, infanzia, operatori delle mense scolastiche, cittadini consumatori, responsabili degli acquisti familiari, con diverse tipologie di azione (incontri informativi e di formazione, laboratori del gusto, visite a Fattorie didattiche, ecc.).

Per ogni singolo soggetto richiedente è ammessa la presentazione della domanda per un solo progetto. Le proposte pervenute verranno esaminate da una commissione di valutazione che formulerà una graduatoria, sulla base dei criteri individuati nell’avviso. Le domande, compilate secondo le modalità indicate nell’avviso utilizzando esclusivamente il modulo allegato, possono essere inviate all’indirizzo ersaf [at] pec [dot] regione [dot] lombardia [dot] it fino al 6 maggio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!