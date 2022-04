'De-Riva'... riflettere sul cambiamento climatico

"A Robecchetto con Induno attraverso un suggestivo percorso artistico visivo, è possibile riflettere sulle conseguenze del cambiamento climatico, in particolare sullo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento delle acque terrestri".

"A Robecchetto con Induno attraverso un suggestivo percorso artistico visivo, è possibile riflettere sulle conseguenze del cambiamento climatico, in particolare sullo scioglimento dei ghiacciai e l’innalzamento delle acque terrestri". È quanto afferma il sindaco Giorgio Braga in merito a una nuova proposta culturale di taglio ambientale. Si tratta dell’evento 'DE-RIVA mostra fotografica di Riccardo Carpi - sdg 13 Cambiamento climatico' che, fino al prossimo 30 aprile, si potrà visitare in biblioteca, negli orari di apertura e nel rispetto della normativa anti-Covid in vigore. L’ingresso è libero.

L’autore Carpi propone visioni che danno significato ai dati e ai numeri di cui ci parla ormai quotidianamente la scienza, sul tema del riscaldamento globale e del conseguente scioglimento delle grandi masse glaciali. La mostra ha partecipato alla 16^ edizione di 'Milano Photo festival' intitolata 'La natura e la città. Segni di un tempo nuovo' e dal 4 al 17 ottobre 2021 è stata esposta presso la biblioteca Sormani nello Spazio Mostre Sormani Green dedicato ai temi dell'ambiente e della sostenibilità.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!