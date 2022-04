Contrasto alla ludopatia

Sabato 9 aprile il Comune di Casorezzo propone, nell'ambito del mercato di piazza Primo Maggio, a partire dalle 8.30 una giornata dedicata alla ludopatia in cui esperti ne spiegheranno i sintomi e possibili modi per starne lontani.

Il problema si fa sentire anche a Casorezzo. Ed è di quelli che lacerano non solo sul piano economico, ma anche su quello umano. Sabato 9 aprile il Comune propone, nell'ambito del mercato di piazza Primo Maggio, a partire dalle 8.30 una giornata dedicata alla ludopatia in cui esperti ne spiegheranno i sintomi e possibili modi per starne lontani.

"Anche a Casorezzo ci sono situazioni simili - spiega il sindaco Pierluca Oldani - siamo complessivamente in linea con la media della zona purtroppo e questa malattia colpisce molto persone che già fanno fatica, con l'assessore Marta Bertani ci siamo adoperati per promuovere quest'appuntamento che avremmo voluto già organizzare lo scorso anno ma poi abbiamo dovuto rimandare per l'emergenza pandemica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!