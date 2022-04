Showcase con armonica e piano

Uno showcase per presentare il loro ultimo disco. Davide Speranza, tra i maggiori e più riconosciuti armonicisti italiani per il suo stile unico e personale, e Francesco Musazzi pianista jazz di lunga esperienza presentano sabato 9 aprile (alle 11) a La Tela di Rescaldina il loro ultimo lavoro.

Uno showcase per presentare il loro ultimo disco. Davide Speranza, tra i maggiori e più riconosciuti armonicisti italiani per il suo stile unico e personale, e Francesco Musazzi pianista jazz di lunga esperienza presentano sabato 9 aprile (alle 11) a La Tela di Rescaldina il loro ultimo lavoro. 'In flagrante' è il nuovissimo disco del duo che - disponibile dallo scorso 3 aprile - in dieci tracce fonde jazz e blues in un unico sound per scendere nella profondità della musica e toccare così le corde dell’anima. Sono brani strumentali inediti che i due grandi musicisti mettono a disposizione e presentano in un evento unico.

