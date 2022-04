Accoltellato. Giù dal terzo piano

L'episodio in una palazzina di Inveruno. Dopo una lite tra due uomini, uno di questi avrebbe accoltellato l'altro che, per scappare, si è gettato dal terzo piano.

Carabinieri, Polizia locale, un'ambulanza della Croce Azzurra di Buscate, l'automedica e quella infermieristica e l'elisoccorso in una traversa di via Palestro ad Inveruno. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi (martedì 5 aprile) e da quanto si è saputo negli attimi appena successivi alla chiamata, sembrerebbe che, dopo una lite tra due uomini all'interno di una palazzina, uno di questi abbia accoltellato l'altro che, per cercare di scappare, si sarebbe gettato dal terzo piano. Sul posto, come detto, ecco che sono, subito, arrivati diversi mezzi di soccorso, oltre, appunto, ai militari dell'Arma (dalla caserma di Cuggiono e dal Comando Compagnia di Legnano) ed ai Vigili urbani inverunesi. Mentre, dunque, gli inquirenti si sono attivati per capire cosa fosse accaduto e per effettuare i rilievi, l'uomo ferito è stato trasportato in elicottero in ospedale.

