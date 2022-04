Via Galilei-Madonna della Neve: aperto nuovo tratto

Aperto al traffico, ormai da diverse settimane, il nuovo tratto di via Galilei con il collegamento alla rotonda di via Madonna della Neve a Vanzaghello.

Aperto al traffico, ormai da diverse settimane, il nuovo tratto di via Galilei con il collegamento alla rotonda di via Madonna della Neve a Vanzaghello. "Un'opera stradale finanziata con i fondi regionali della L. R. 09/2020 'Interventi per la ripresa economica' finalizzata a migliorare la viabilità in ingresso/uscita da Nord per la zona residenziale esistente, garantendo inoltre un nuovo accesso diretto alla piattaforma ecologica comunale ed al Palazzetto dello Sport di Via Rossini, utile anche per i numerosi fruitori della struttura provenienti da fuori paese - hanno scritto dall'Amministrazione comunale".

