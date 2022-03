Nuova vita per il Parco Arcadia

Parco Arcadia, storia di una vita nuova. Uno dei polmoni verdi gioiello della comunità bareggese ha finito per ricevere un'iniezione ulteriore di funzionalità e modernità grazie a un contributo pervenuto dalla Regione Lombardia.

Parco Arcadia, storia di una vita nuova. Uno dei polmoni verdi gioiello della comunità bareggese ha finito per ricevere un'iniezione ulteriore di funzionalità e modernità grazie a un contributo pervenuto dalla Regione Lombardia. L'intento è rendere la superficie verde sempre più appetibile a ogni generazione. Il primo atto è stato, spiega il sindaco Linda Colombo, "La creazione di un percorso botanico con pannelli che descrivono gli ambienti e le specie vegetali presenti". Il secondo passaggio è consistito nella creazione di una protezione intorno al fontanile Barona. Un'operazione per la quale, aggiunge il primo cittadino, "Sono stati rimossi i vecchi cancelli di delimitazione interna". Un nuovo corso che i cittadini hanno dimostrato di apprezzare chiedendo, al più, che siano posizionate ulteriori panchine per potersi godere meglio il verde e poter fruire del parco in modo più intenso.

