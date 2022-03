"Sanità Lombarda: 3 mila dipendenti in più"

In Regione Lombardia, nell'ultimo biennio, è cresciuto di 3.064 unità il numero di dipendenti di ATS, ASST, IRCSS e AREU. Un aumento del 3%.

In Regione Lombardia, nell'ultimo biennio, è cresciuto di 3.064 unità il numero di dipendenti di ATS, ASST, IRCSS e AREU. Un aumento del 3% che ha portato nel dicembre 2021 il numero complessivo di dipendenti dai 100.957 del 2019 a 104.021. L'aumento di organico ha privilegiato l'assunzione di medici (+1%), infermieri (+4%) e OSS (+9%). Rafforzato anche il settore della vigilanza ispezione (+3%) che si occupa anche dei controlli per il rispetto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono inoltre aumentati gli assistenti sociali, passati da 897 a 915 (+2%).

"Il rafforzamento degli organici e la loro stabilizzazione - ha commentato la vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti - sono una priorità di Regione Lombardia e dimostrano l'impegno per rendere la sanità lombarda ancor più efficiente e capace di rispondere alle esigenze crescenti di salute da parte dei cittadini. Accanto agli importanti investimenti per il rinnovo delle strutture ospedaliere e per aprirne di nuove, per ridurre i consumi energetici e l'impatto ambientale, per rafforzare la medicina territoriale, per acquisire strumentazione tecnologica per la diagnosi e per la telemedicina, la valorizzazione del capitale umano e l'ingresso di nuove professionalità sono il motore di tutto il sistema sanitario".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!