Oltrestazione: zona 30 e ciclabili

La giunta comunale di Legnano, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha deliberato il completamento degli interventi del progetto 'L’Altomilanese va in mobilità sostenibile', che prevedeva, nel quartiere Oltrestazione, la realizzazione di alcuni tratti di ciclabile in connessione con quelli già esistenti e la realizzazione di una Zona 30 nel quadrilatero compreso tra via Venegoni, viale Sabotino, via Bainsizza e la ferrovia. I lavori erano iniziati nei primi giorni di settembre 2019 e non sono stati conclusi. Infatti, l’impresa che si era aggiudicata l’appalto venne a trovarsi, nel luglio 2021, in situazione di liquidazione volontaria per cessata attività e fu, per questo, necessario procedere alla risoluzione contratto. La somma versata per i lavori fino a quel momento eseguiti è di 188mila euro (per i tratti di ciclabile sulle vie Carducci, Sabotino, Parma e Liguria), mentre è di 181 mila euro l’importo deliberato per le opere ancora da eseguire.

Più nello specifico, nel tratto di ciclabile di via Liguria da via Padova in direzione periferia sarà allargato il marciapiede per ricavare la ciclabile e spostato nello spazio verde il percorso pedonale; sistemazioni dei tratti di ciclabile già realizzati in via Parma e Sabotino (pozzo perdente, raccolta acque e sistemazione del manto); Zona 30 realizzazione porte d’ingresso (segnaletica orizzontale e verticale) e sistemazione delle intersezioni viarie più pericolose con attraversamenti rialzati o restringimenti per rallentare la velocità.

Gli uffici stanno in questi giorni procedendo all’affidamento dei lavori che dovrebbero partire entro due mesi al massimo. La durata dei lavori si prevede intorno ai quattro mesi e mezzo.

