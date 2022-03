Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, grazie alla creatività narrativa e alle accattivanti immagini di Paola Turroni e Valeria Fogato dell’Associazione ToGether, e alle conoscenze scientifiche dello staff della DG Ambiente e Clima e di FLA, hanno pubblicato il libro 'Il mondo è una ruota. Il riciclo della plastica e l’economia circolare in Lombardia'.

Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l’Ambiente, grazie alla creatività narrativa e alle accattivanti immagini di Paola Turroni e Valeria Fogato dell’Associazione ToGether, e alle conoscenze scientifiche dello staff della DG Ambiente e Clima e di FLA, hanno pubblicato il libro 'Il mondo è una ruota. Il riciclo della plastica e l’economia circolare in Lombardia'.

I racconti sono pensati per i bambini della scuola primaria e narrano la realtà che ci circonda. Attraverso le avventure di Tommaso, Iolanda, Adam, Mattia e Yan i piccoli lettori potranno scoprire il percorso della plastica come rifiuto e come può essere recuperata.

Nella nostra Regione siamo all'avanguardia nel recupero delle materie plastiche: il 99,8% dei Comuni lombardi ha attivato la raccolta differenziata della plastica, il 99,9% della plastica che viene trattata negli impianti presenti in Lombardia viene avviato ad operazioni di recupero. Ricicliamo il 54%, una percentuale più alta di quella europea.

Nel 2019 sono stati recuperati 21 kg di plastica pro capite, in crescita rispetto all’anno precedente in cui si recuperavano 18 Kg di platica pro capite, e oltre 10 volte in più rispetto al 2008. Regione Lombardia ha imboccato da anni la strada dello sviluppo sostenibile. Un percorso che appoggia sulla convinzione che tutte le risorse possano essere “idealmente” riutilizzate all'infinito.

Questa è l’economia circolare. Una sfida che vede la sostenibilità e la custodia dell’ambiente come gli obiettivi del millennio. Con politiche mirate e attraverso l’impegno di ciascuno dovremo invertire la rotta anche per quanto riguarda la produzione dei rifiuti e intervenire in maniera decisa per cercare di recuperare tutte le materie che possono essere riciclate ed essere immesse nuovamente nel ciclo produttivo.

Il libretto è scaricabile gratuitamente dal sito di FLA https://flanet.org/pubblicazioni/2021/il-mondo-e-una-ruota/

