'Fashion Moon' omaggia la donna

I negozi ‘Fashion Moon’ e ‘Nel tuo stile’ hanno vissuto un momento di condivisione e di festeggiamento per celebrare la donna.

Sabato 12 marzo, per celebrare la donna il negozio di abbigliamento di Castano Primo ‘Fashion Moon’ in collaborazione con il negozio di parrucchiera ‘Nel tuo stile’ di Turbigo , hanno creato un evento per regalare una ‘coccola’ a tutte le donne. Sono più di 10 anni che entrambe le attività si occupano del benessere della donna.

Momenti da passare insieme come quello di sabato, dove è stato organizzato, all’interno del negozio di via De Maestri ‘Fashion Moon’ un rinfresco nel pomeriggio.

Lorena la titolare, insieme a Marina si è dedicate a creare look per ogni occasione per le sue clienti, mentre Simona si è dedicata al trucco e parrucco. Non è mancato il brindisi e tante belle chiacchierate insieme a tutte le clienti . Le titolari dei due negozi sono state molto felici di come sia andato l’evento, hanno partecipato molte persone e sono rimaste tutte soddisfatte. Visto il successo di questo primo evento di collaborazione è in previsione un altro super evento.

