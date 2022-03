Magenta si tinge di lilla

L’obiettivo di Never Give Up Onlus è aiutare i ragazzi che hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea ad abbattere le barriere a chiedere supporto

In occasione della Giornata nazionale per la lotta contro i disturbi del comportamento alimentare, il Comune di Magenta ha voluto aderire alla simbolica iniziativa dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani, in collaborazione con Never Give Up onlus.

Never Give Up Onlus è un’associazione nata nel 2014, presente nella mappa delle strutture e delle associazioni in Italia dedicate ai Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, a cura del Ministero delle Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’obiettivo di Never Give Up Onlus è aiutare i ragazzi che hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea ad abbattere le barriere a chiedere supporto. È impegnata costantemente nella sensibilizzazione, prevenzione, trattamento e ricerca sui disturbi dell’alimentazione, promuovendo con le istituzioni campagne di sensibilizzazione su questo tema, come in questo caso.

Nella serata di martedì 15 marzo, infatti, Casa Giacobbe è stata illuminata di lilla, con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza su questa tematica così delicata che colpisce soprattutto i più giovani, ma riguardo alla quale è presente ancora molta disinformazione.

I disturbi alimentari, nello specifico anoressia e bulimia, sono problemi veramente seri e sottovalutati, dal momento che sono la prima causa di morte tra gli adolescenti e purtroppo la situazione si è aggravata alla luce delle difficoltà legate all’emergenza Covid. In Italia 6.665.000 adolescenti hanno problemi con cibo, peso e immagine corporea, solo il 10% riesce a chiedere aiuto e lo fa mediamente solo dopo 3 anni dai primi sintomi. La famiglia costituisce, insieme alla scuola e all’ambiente sociale, uno dei primi luoghi dove tali disturbi possono essere intercettati e affrontati tempestivamente.

