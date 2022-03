Abbandono rifiuti: 9 sanzioni

Nove sanzioni elevate per abbandono di rifiuti in un mese e mezzo: è uno dei primi risultati della strategia integrata per il contrasto al degrado messa a punto a inizio anno dall’Amministrazione comunale di Legnano, con la Polizia Locale, Ala e l’Ufficio Ambiente.

La procedura operativa prevede la pianificazione, ogni settimana, di controlli congiunti da parte di operatori dell'ufficio Sistema territoriale della Polizia locale e di Ala per la verifica dei siti critici per l'abbandono di rifiuti. Sulla base dell'attività svolta, a oggi, sono oltre una cinquantina i sacchetti rivenuti che sono stati abbandonati in modo improprio sul suolo pubblico e che sono stati aperti per rinvenire prove evidenti del responsabile dell'abbandono. Di questi, appunto, nove sono stati scoperti e sanzionati a norma del regolamento di polizia urbana. La sanzione varia da 25 a 500 euro.

L’efficacia delle iniziative di contrasto al degrado pubblico può beneficiare dell’entrata in funzionamento di nuove telecamere – fototrappola appena acquistate. Questo strumento, infatti, garantisce una maggiore efficacia dei controlli in termini di performance visiva, autonomia di carica e capacità di immagazzinamento immagini.

Su un altro fronte del contrasto al degrado, quello dei veicoli abbandonati su suolo pubblico, è da segnalare che, dall’inizio dell’anno, ne sono stati rimossi una decina e, in seguito, avviati alla demolizione.

