Milano Monza Motor Show: 'MIMO Pass'

Sarà il MIMO Pass, il biglietto elettronico gratuito, la grande novità della 2^ edizione di Milano Monza Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno. MIMO Pass consentirà ai visitatori l’accesso a tutte le aree della manifestazione, come i test drive nel centro di Milano e l’ingresso a paddock e tribune dell’Autodromo Nazionale di Monza, oltre a una serie di convenzioni e sconti per trasporti, musei, hotel, ristoranti e impianti sportivi. Basterà compilare il form già on line su www.milanomonza.com/mimopass per ottenere il proprio MIMO Pass nominale.

A MIMO sono attesi 500.000 visitatori che potranno vedere l’esposizione all’aperto di novità auto e moto di oltre 50 brand nel centro di Milano, insieme a una spettacolare presentazione dinamica delle anteprime in piazza Duomo in occasione della Premiere Parade nella giornata inaugurale giovedì 16 giugno 2022. Accanto alla mostra a Milano, i visitatori vivranno un adrenalinico fine settimana nell’Autodromo di Monza, nell’anno delle celebrazioni del suo Centenario, con il passaggio dell’ultima tappa della 1000 Miglia, il Trofeo MIMO 1000 Miglia, e diversi meeting di supercar e hypercar.

