Michela Pastori, live painting

Sabato 12 marzo al Castello Visconteo di Legnano, in occasione del secondo week end della mostra 'Ho un appuntamento con il mio destino', Michela Pastori - autrice delle opere in esposizione – diventerà lei stessa un’opera da ammirare. Alle 15.30 l’artista inizierà a dipingere su un enorme lastra di plexiglass davanti ai visitatori della mostra. Questa performance fa parte di una serie di iniziative che si terranno ogni fine settimana fino a fine Marzo.

Non è un’esibizione per Michela Pastori, ma un gesto pregno di significato. Quando un artista si lascia osservare mentre dipinge, si mette a nudo. Il visitatore vedrà il guizzo che precede l’ispirazione, l’indecisione, il dubbio e poi la certezza che quello che sta prendendo forma nello spazio bianco è ciò che l’artista aveva immaginato dentro di sé. Ogni gesto nell’atto di creare diventa – di fronte all’osservatore – un gesto coreografico, perché inconsapevolmente, muovendosi, il corpo dell’artista crea una sorta di danza.

Le opere di Michela Pastori, che siano opere astratte o ritratti di giovani donne, hanno già – per loro natura – a che fare con la “rappresentazione”. In questo gioco di sovrapposizioni si potranno cogliere aspetti dell’artista che altrimenti rimarrebbero ai più nascosti.

