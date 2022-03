I colori del Carnevale

Un pomeriggio, avvolto da un piacevole tepore primaverile, caratterizzato da musiche, balli di gruppo, chiacchiere e tanta allegria, per un Carnevale divertente e giocoso, che un po’ ci era mancato...

Dopo due anni di sospensione per la pandemia, venerdì 4 marzo il cortile dell’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono si è riempito di colori, delle stelle filanti e dei bambini in maschera, accompagnati dai loro genitori. Un pomeriggio, avvolto da un piacevole tepore primaverile, caratterizzato da musiche, balli di gruppo, chiacchiere e tanta allegria, per un Carnevale divertente e giocoso, che un po’ ci era mancato... Ma con nel cuore l’inevitabile pensiero all’Ucraina e un momento di preghiera per chi soffre.

