Il Carnevale inverunese

La comunità pastorale di Inveruno e Furato ha vissuto un momento di gioia e condivisione in occasione del Carnevale, sabato 5 marzo. Un pomeriggio di giochi e divertimento organizzato dal gruppo animatori, dagli eductori e dai volontari che hanno prestato il loro tempo prezioso per la buona riuscita della giornata. Un grande gioco a stand per tutti i bambini e ragazzi, più di duecento, che sono arrivati mascherati per vivere insieme questa giornata. Al termine la premiazione delle maschere più belle e originali, scelte anche tra i più grandi. Una golosa merenda per tutti è stata la dolce cnclusione di una giornata che segna il ritorno alla normalità tanto sperata! Gli oratori di Inveruno e Furato continueranno l'apertuna sia settimanale che festiva della domencia.

