Regione Lombardia ha aderito al progetto 'Prevenire e combattere la violenza di genere', iniziativa del 'Forum Europeo per la Sicurezza Urbana'. Lo comunica l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. L'iniziativa rientra nell'ambito del bando CERV-DAPHNE della Commissione Europea sulla priorità 'azioni transnazionali su larga scala e a lungo termine per contrastare la violenza di genere'.

L'obiettivo generale è quello di rafforzare la capacità di individuare, prevenire e combattere a livello regionale e locale la violenza, in particolare quella domestica.

Tra le iniziative previste, lo scambio di pratiche tra gli enti locali e regionali europei e l'integrazione di genere nelle politiche di sicurezza urbana. Il progetto avrà inizio nel 2023, durerà 36 mesi e non prevede oneri per Regione Lombardia.

"Abbiamo aderito a questo importante bando della Commissione Europea e del Forum sulla Sicurezza Urbana poiché si tratta di una iniziativa significativa che prevede il rilevamento e monitoraggio dei fenomeni di rischio, disagio sociale e violenza - ha dichiarato l'assessore - E ancora lo scambio informativo tra Polizie locali e Forze dell'ordine. Un'altra azione concreta di Regione Lombardia che così potrà ulteriormente implementare le attività di contrasto alla violenza di genere, alla violenza domestica e sui minori".

