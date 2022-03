"Camminiamo per la pace"

Una camminata per la pace. Domenica 6 marzo, alle 14.30, a Magenta, la Comunità Pastorale e il Comune hanno deciso di organizzare una marcia silenziosa per le vie cittadine.

Una camminata per la pace. Domenica 6 marzo, alle 14.30, a Magenta, la Comunità Pastorale e il Comune hanno deciso di organizzare una marcia silenziosa per le vie cittadine, cui si aggregheranno le associazioni e tutti coloro che vogliano condividere il cammino. Don Giuseppe Marinoni e il sindaco Chiara Calati si sono trovati d’accordo nel definire, insieme a diversi attori del mondo del volontariato e dell’impegno civile e religioso magentino, un momento e un percorso. Il ritrovo, allora, è fissato presso l’ossario dei caduti (in via Brocca) alle 14.30 e da qui si procederà lungo le vie Cattaneo, Roma e IV Giugno per giungere a Casa Giacobbe, dove ci sarà la conclusione attorno alle 16.30. "Perché la marcia per la Pace? Il conflitto in Ucraina, certamente, ci sprona - scrivono - Ma non ci si deve dimenticare tutte le guerre ancora oggi in corso in varie parti del mondo. Per questo la marcia per la Pace sarà un momento per unire tutti e camminare insieme, ricordando appunto i tanti conflitti attivi".

