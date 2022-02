Valle Olona: "Continuano a diminuire i pazienti Covid"

Ad oggi sono ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona 67 pazienti Covid-19, così suddivisi: 22 a Busto Arsizio, 33 a Gallarate e 12 a Saronno.

Ad oggi sono ricoverati negli ospedali dell’Asst Valle Olona 67 pazienti Covid-19, così suddivisi: 22 a Busto Arsizio, 33 a Gallarate (nessuno dei quali in terapia intensiva), 12 a Saronno. In ventilazione assistita non invasiva (casco C-Pap) abbiamo 5 pazienti: 2 a Busto, 3 a Gallarate. Età media: 74 anni.

Afferma il direttore sanitario dell’Asst Valle Olona, dottor Claudio Arici: “Anche in questa settimana prosegue la progressiva riduzione dei degenti per patologia Covid. E' un dato certamente positivo, ma siamo ancora lontani dai numeri riscontrati la scorsa estate, quando si era arrivati ad avere circa una decina di pazienti ricoverati. L'ottimismo è giustificato, ma con una giusta moderazione e con la speranza che questa moderazione si accompagni ai comportamenti responsabili da parte di tutti noi. Va meglio, ma non ne siamo ancora fuori”.

