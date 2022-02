Magenta ancora nel 'Mi-To'

A Magenta torna il grande ciclismo, la Milano-Torino per la seconda volta consecutiva - la quarta nella storia - partirà dalla città della Battaglia.

A Magenta torna il grande ciclismo, la Milano-Torino per la seconda volta consecutiva - la quarta nella storia - partirà dalla città della Battaglia. L'appuntamento con il via della 103^ edizione della classica del ciclismo è fissato per mercoledì 16 marzo, alle 11.35 in piazza Liberazione. La competizione, considerata la più antica al mondo e che richiama atleti di livello internazionale, attraverserà i luoghi simbolo di Magenta e si concluderà a Rivoli.

“In questi 5 anni e nonostante il terribile ultimo biennio caratterizzato dalla pandemia, ho sempre lavorato perché Magenta avesse un prestigio internazionale, come assessore alla partita, oltre che Sindaco, in collaborazione con lo sport e le politiche giovanili. Dopo un periodo di grande incertezza legato all’andamento dei contagi, sono orgogliosa di poter annunciare che anche quest'anno la Milano-Torino partirà da Magenta – ha detto il sindaco Chiara Calati – Questa è una conferma dell'ottimo lavoro svolto in passato e del rapporto di stima e fiducia instauratosi con RCS Sport. Dopo le edizioni 2018, 2019 e dell’ottobre 2021, torniamo ad ospitare la corsa del ‘Mito’, la più storica e classica delle classiche, con una importante novità: l’anticipo della data al 16 marzo, 3 giorni prima della Milano – Sanremo, che mette la Milano-Torino ancora più al centro delle competizioni, data la presenza dei grandi big – ha proseguito il primo cittadino – Forti dell’esperienza maturata nelle passate edizioni, stiamo lavorando per ridurre al minimo l’impatto sulle scuole, evitandone la chiusura totale, e per limitare i disagi”. Anche quest'anno Casa Giacobbe farà da sfondo all'evento e ospiterà il quartier tappa a partire da martedì 15. Importante sottolineare che il Comune non erogherà alcun corrispettivo economico con oneri a proprio carico alla Società per l’organizzazione della partenza da Magenta della 103^ Milano-Torino.

Martedì 15 marzo sarà allestito il quartier tappa presso Casa Giacobbe, via IV Giugno 80, dove a partire dalle 14 si svolgeranno le operazioni preliminari alla gara con le riunioni della direzione corsa con giuria e direttori sportivi e la 'Sicurezza in Gara' con Autisti e Motociclisti. In Casa Giacobbe sarà inoltre allestita la sala stampa. Mercoledì 16 marzo, si entra nel vivo della competizione, dalle 10.15 ci sarà il ritrovo in piazza Liberazione degli atleti e il foglio firma. Il via della competizione è fissato alle 11.35. A Magenta il percorso interesserà le seguenti vie: ritrovo di partenza ufficiale in via Mazzini/piazza Liberazione, via Roma, via Novara, via Monviso, via Leopardi, Corso Italia. Il chilometro 0 è fissato lungo la SS 11 a Ponte Nuovo.

