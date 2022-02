Giovani Coldiretti a Expo Dubai

La visita a Expo Dubai si svolgerà da domenica 27 febbraio a venerdì 4 marzo e coinvolgerà una delegazione di giovani imprenditori agricoli provenienti da diverse province lombarde: da Milano a Bergamo, da Mantova a Cremona fino a Sondrio.

“Un’esperienza formativa che ci darà la possibilità di crescere come persone e come imprenditori, allargando i nostri orizzonti, promuovendo le nostre eccellenze e acquisendo nuove conoscenze su processi produttivi innovativi e sostenibili”. Così Carlo Maria Recchia, delegato regionale di Giovani Impresa Coldiretti Lombardia, alla conferenza stampa di presentazione della spedizione lombarda a Expo Dubai con l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi, illustra il viaggio studio promosso da Coldiretti Giovani Impresa all'esposizione universale negli Emirati Arabi Uniti.

La visita a Expo Dubai – precisa la Coldiretti Lombardia – si svolgerà da domenica 27 febbraio a venerdì 4 marzo e coinvolgerà una delegazione di giovani imprenditori agricoli provenienti da diverse province lombarde: da Milano a Bergamo, da Mantova a Cremona fino a Sondrio. “In questi giorni – spiega Carlo Maria Recchia – avremo la possibilità di conoscere nuove realtà e di scoprire nuove tecnologie applicate ai processi produttivi nell’agroalimentare. Incontreremo partner commerciali e avremo l’opportunità di poter avviare nuovi rapporti in un’ottica di scambio internazionale in una delle aree economicamente più interessanti a livello mondiale”.

“Inoltre – continua Recchia – con questa trasferta ci auguriamo di poter raccogliere spunti utili in chiave PNRR, per poter fare delle proposte in vista dello stanziamento delle risorse che si trasformino in opportunità concrete per il nostro settore”. “Noi giovani vogliamo essere protagonisti del futuro dell’agroalimentare lombardo e italiano – conclude Carlo Maria Recchia – e questo viaggio ne è un’ulteriore conferma: vogliamo essere aperti al mondo per far crescere il nostro settore puntando su sostenibilità, innovazione, qualità, con uno sguardo sempre più internazionale”.

