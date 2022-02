“Congeliamo” la bellezza del tuo colore a -15°

Quando si parla di capelli, il problema più sentito dalla maggior parte di noi donne è lo sbiadimento progressivo del colore nel corso delle settimane. Serve intervenire con trattamenti mirati e di ultima generazione.

Quando si parla di capelli, il problema più sentito dalla maggior parte di noi donne è lo sbiadimento progressivo del colore nel corso delle settimane.

A questo fenomeno naturale, si aggiunge il fatto che, lavaggio dopo lavaggio, il capello sembra diventare via via più opaco, non più brillante come un tempo.

Ricorrere ai soliti sieri e olii illuminanti è una soluzione che risolve il problema solo temporaneamente. Per invertire la rotta, non basta affidarsi a parrucchieri che utilizzano colorazioni di alto livello e curare i propri capelli anche a casa.

Serve intervenire con trattamenti mirati e di ultima generazione.

La ricerca cosmetica sui capelli ha avuto accesso ai principi della CRIOTERAPIA medica ed estetica.

Grazie a tali principi, è stata messa a punto una particolare PIASTRA con una temperatura di -15° (anziché i +200°/+230° delle piastre a caldo). Passandola sui capelli, il ghiaccio generato consente di inglobare tutti i principi attivi applicati precedentemente sul capello.

Il risultato è un capello ingrossato, pieno, leggero e più veloce da asciugare a casa. La sensazione di chi l’ha provata è di un capello più sano, più robusto e luminoso.

Il servizio si chiama CRIOKURE e, in provincia di Milano, ne siamo le specialiste ormai da diversi anni.

PRENOTA LA TUA 1^ CRIOKURE: C’E’ UN REGALO PER TE!

Se per illuminare, curare e riparare i tuoi capelli le hai provate tutte ma con risultati sotto le attese, allora questo INVITO ALLA PROVA fa per te: a te che ancora non ci conosci, prenotando la tua 1^ Criokure regaleremo la piega. Con soli 37 € avrai diritto sia al trattamento Criokure, sia alla piega finale!

Ricorda che la nostra CRIOKURE ti garantisce 3 benefici:

minor stress per i capelli (le temperature elevate di phon e piastre alla lunga degenerano la struttura profonda del capello al contrario del freddo, che è curativo)

rigenerazione immediata del capello (il freddo permette di sigillare istantaneamente i prodotti che applichiamo prima di passare la piastra)

protezione e lunga durata del colore

Nel corso del 2021 oltre 257 nostre clienti l’hanno richiesta per i loro capelli!

Sei curiosa di provarne i benefici? Chiamaci senza impegno per maggiori informazioni (o per una consulenza telefonica), oppure prenota subito il tuo appuntamento confermando che vuoi aderire a questo INVITO ALLA PROVA. Servono solo 20’ oltre il tempo della piega.

Nel frattempo, vai a curiosare nelle nostre pagine Facebook e Instagram.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!