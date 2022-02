Nuova giunta CONI Lombardia

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, insieme al sottosegretario con delega allo Sport, ai Grandi eventi e Olimpiadi, Antonio Rossi, ha incontrato, a Palazzo Pirelli, i rappresentanti della nuova giunta regionale del Coni Lombardia con il neoeletto presidente per il prossimo quadriennio olimpico, Marco Riva.

L'appuntamento è stato l'occasione per un momento di conoscenza e di condivisione dei futuri e tanti appuntamenti dello sport lombardo, ma anche l'opportunità per consegnare al presidente Fontana il 'Piatto del Coni Lombardia' per l'impegno profuso a sostenere lo Sport lombardo e le Olimpiadi 2026. "Con l'arrivo della bandiera - ha detto il presidente - ieri è iniziato ufficialmente il percorso olimpico. Anche il Coni Lombardia sarà impegnato in un lungo e proficuo lavoro di avvicinamento ai Giochi e Regione Lombardia continuerà ad assicurare dialogo e collaborazione".

"Il mondo dello sport - ha evidenziato il Governatore - è fondamentale per la costruzione di una socialità che mai come in questo momento, ha bisogno di ritrovare i valori di solidarietà e pace. I giovani sono quelli che maggiormente hanno subito gli effetti negativi dei lockdown, privandoli di quei momenti di sana socializzazione che aiutano a crescere e forgiano il carattere". "Gli episodi di violenza che si stanno registrando ultimamente - ha concluso Fontana - sono spie di rabbia inespressa, di frustrazioni e talvolta anche di scarsa integrazione. Lo sport è sicuramente la più grande medicina che può aiutare le persone in difficoltà a ritrovare quella serenità che contribuisce alla creazione di una società civile".

