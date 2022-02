Ricercato per rapina: arrestato a Legnano

L'altro giorno il nucleo 'Falchi' della Polizia locale di Legnano, nell’ambito dei servizi di controllo dei fenomeni di spaccio nell’area Cantoni, ha fermato un soggetto di nazionalità straniera che si aggirava nella zona con atteggiamento sospetto.

Le operazioni di identificazione hanno accertato che nei confronti dello stesso, un cittadino tunisino classe 2000, senza fissa dimora e clandestino, pendeva un mandato di custodia cautelare a seguito di una rapina commessa a Roma. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto nella casa circondariale di Busto Arsizio.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!