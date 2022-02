Arianna Fontana, leggenda

"La valtellinese Arianna Fontana conquista l’argento nella finale dei 1500 metri di short track alle Olimpiadi di Pechino e - con 11 medaglie (2 ori, 4 argenti, 5 bronzi) - diventa l'atleta italiana più vincente ai Giochi invernali. Un ringraziamento, a nome di tutti i lombardi, per tutto ciò che hai fatto e continui a fare. Ti aspettiamo a Palazzo Lombardia per brindare alle tue imprese". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

